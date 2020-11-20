وقالت ميركل عقب مؤتمر عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي: "نعتمد على تسجيل لقاحات فى أوروبا فى ديسمبر أو فى بداية العام الجديد وبعد ذلك بالطبع، سيبدأ التطعيم".
وأضافت: "المفوضية الأوروبية تتفاوض حاليا مع شركات الأدوية الأمريكية والأوروبية لتطوير اللقاحات".
وأشارت إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبى تبحث حاليا إجراءات التطعيم، بما يشمل تطعيم الكادر الطبي، والفئات المعرضة للخطر أولا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميركل : من المرجح فى الاتحاد الأوروبى تسجيل لقاح كورونا فى هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.