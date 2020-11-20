بعد إعادة فرز الأصوات .. جو بايدن يهزم ترامب فى جورجيا

قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبرغر يوم الخميس، إن إعادة فرز أوراق الاقتراع وتدقيقها يدويا أكدت أن المرشح الديمقراطى جو بايدن هو الفائز بانتخابات 3 نوفمبر بالولاية.





وأضاف أنه "ما من شك" فى أن الولاية ستصادق على فوز بايدن يوم الجمعة، بعد أن أظهر التدقيق نتيجة "مقاربة جدا" لما أعلن عنه ليلة الانتخابات. وكانت سلطات الولاية بدأت عملية تدقيق يدوية للأصوات بعد أن أظهرت النتائج غير الرسمية تفوق بايدن بنحو 14 ألف صوت. وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوى الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية فى عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

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