ماكغريغور يعود عن اعتزاله.. ليواجه بويرير

أعلن نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي، كونور ماكغريغور، الخميس، عودته عن اعتزاله مرة أخرى، لخوض نزال مع الأميركي داستن بويرير في يناير المقبل.

وجاء في بيان صادر على موقع "ذي ماك لايف" المختص بأخبار الأيرلندي أن "كونور ماكغريغور وقع على اتفافية النزال (...) وسيواجه داستن بويرير في 23 يناير في إعادة لنزالهما في وزن الريشة في عام 2014".

وأشار البيان إلى أن الوجهة المحتملة للنزال ستكون العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونقل البيان عن الأيرلندي (32 عامًا) قوله: "أنا ممتن جدًا لكوني على وشك العودة والقيام بما أحبه مرة أخرى. أتطلع إلى الاختبار الجديد الذي سيجلبه داستن منذ نزالنا الأول".

ولم يخض ماكغريغور، الذي هزم بويرير في الجولة الأولى بالضربة القاضية في عام 2014، أي نزال منذ يناير الماضي عندما هزم مواطن الأخير دونالد سيروني في 40 ثانية.

وكان ماكغريغور أعلن في يونيو الماضي اعتزاله للمرة الثالثة، إلا أنه بقي اسمه مرتبطًا بإمكانية نزال جديد مع أسطورة الملاكمة العالمية الفلبيني، ماني باكياو.

وأعلن الأخير في أواخر سبتمبر الماضي عن رغبته بخوض نزال مع الأيرلندي في 2021 في الشرق الأوسط، حيث رد الأخير عبر تويتر: "سأخوض تاليا ملاكمة مع ماني باكياو في الشرق الأوسط".

وأضاف "سيكون شرفا حقيقيا أن أكون قد واجهت اثنين من أفضل الملاكمين في العصر الحديث"، في إشارة إلى الأميركي فلويد مايويذر.