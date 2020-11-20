بالفيديو.. محامي ترامب في موقف محرج بسبب "الصبغة الرديئة"

أثناء مؤتمر صحفي في واشنطن، عاش رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحظات محرجة، حيث سالت صبغة شعره التي بدا أنها "رديئة" على وجهه.
وشعر جولياني (76 عاما) بأن هناك شيئا يتدفق على خديه، معتقدا على ما يبدو أنه مجرد عرق، فأخرج منديلا من جبيه ومسح وجهه.
لكن الذي كان يتدفق على وجه المحامي الشهير لم يكن عرقا فحسب، بل صبغة الشعر، إذ كان لون السائل المتدفق أسود.
وبدا الخجل واضحا على جولياني في تلك اللحظات، خاصة بعدما فشل في مسح صبغة الشعر المختلطة بالعرق بشكل كامل.
وكان جولياني يتحدث في المؤتمر الصحفي عن الدعاوى القانونية، التي رفعها ترامب على خلفية اتهاماته بوجود تزوير في الانتخابات التي حسمها منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وخرج المحامي الشهير عن طوره في حديثه للصحفيين، وقال ردا على أسئلتهم: "إن ما حدث هجوم هائل على نزاهة الديمقراطية".
وأصبحت الحادثة مثار تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما في "تويتر".
ولم يكن ما حدث في المؤتمر سوى أحدث حلقة في سلسلة المواقف الحرجة التي تعرض لها رئيس بلدية نيويورك السابق، حيث سبق أن سالت صغبة شعره على وجهه في أحداث عدة في الماضي.
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