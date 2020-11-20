إصابة القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكى بفيروس كورونا

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، إن وزارة الدفاع الليتوانية، أبلغت نظيرتها الأمريكية يوم الخميس، بأن نتائج اختبار الوزير كاروبليس، لفيروس كورونا كانت إيجابية.
وأضاف: "زار الوزير كاروبليس، مبنى البنتاغون فى 13 نوفمبر 2020، حيث التقى بالعديد من المسؤولين هناك، ومن بينهم وزير الدفاع بالوكالة كريس ميللر".
وفى ذلك اليوم، التقى أيضا بوزيرى الجيش والقوات الجوية، وكذلك مع أنتونى تاتا نائب وزير الدفاع بالوكالة، والتقى الوزير الليتوانى يوم الاثنين 16 نوفمبر بوزير البحرية.
ووفقا له، بعد هذه الاجتماعات، تم اختبار جميع المشاركين فيها حول الإصابة بفيروس كورونا. وفى يوم الخميس، بعد تلقى خبر مرض كاروبليس، خضع تاتا لاختبارين حول الإصابة بكوفيد وكانت نتائجها إيجابية.
وقال هوفمان: "خلال الـ 14 يوما القادمة، سيبقى تاتا فى المنزل فى عزلة ذاتية وفقا لتوصيات السلطات الطبية".
وشدد على أن السلطات، تواصل "مراقبة اتصالات مسؤولى وزارة الدفاع مع الوفد الليتوانى أو تاتا، وأنه يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة وفقا لتوصيات السلطات الطبية".
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