ونقلت الصحافة الألمانية عن الشرطة المحلية، فى المدينة أن بعض الضحايا استدعت حالتهم العلاج فى وحدات العناية المشددة.
وووفقا لما ذكرته "العربية"، ذكرت مصادر مطلعة، أن "5 أشخاص أصيبوا فى الهجوم فيما قالت الشرطة، إنه "نزاع عائلى على ما يبدو".
وذكر متحدث باسم الشرطة فى مدينة إيسن القريبة، أن "الخمسة بمن فيهم المهاجم عولجوا فى المستشفى، وأن إصابة واحد على الأقل خطيرة".
وفى وقت لاحق ذكرت الأنباء عن اعتقال السلطات لأحد المشتبه بهم بارتكاب الهجوم فيما ذكرت صحيفة "ويست دوتش الغيمينى تسايتونغ"، فإن بعض الضحايا بحالة حرجة، و"حياتهم فى خطر".
كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية الألمانية أن الجانى المشتبه به أصيب بجراح وهو فى العناية المشددة ولم تتضح بعد طبيعة السلاح المستخدم فى الهجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سقوط ضحايا فى عملية طعن بمدينة أوبرهاوزن الألمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.