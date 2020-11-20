سقوط ضحايا فى عملية طعن بمدينة أوبرهاوزن الألمانية

ونقلت الصحافة الألمانية عن الشرطة المحلية، فى المدينة أن بعض الضحايا استدعت حالتهم العلاج فى وحدات العناية المشددة.

وووفقا لما ذكرته "العربية"، ذكرت مصادر مطلعة، أن "5 أشخاص أصيبوا فى الهجوم فيما قالت الشرطة، إنه "نزاع عائلى على ما يبدو".

وذكر متحدث باسم الشرطة فى مدينة إيسن القريبة، أن "الخمسة بمن فيهم المهاجم عولجوا فى المستشفى، وأن إصابة واحد على الأقل خطيرة".

وفى وقت لاحق ذكرت الأنباء عن اعتقال السلطات لأحد المشتبه بهم بارتكاب الهجوم فيما ذكرت صحيفة "ويست دوتش الغيمينى تسايتونغ"، فإن بعض الضحايا بحالة حرجة، و"حياتهم فى خطر".

كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية الألمانية أن الجانى المشتبه به أصيب بجراح وهو فى العناية المشددة ولم تتضح بعد طبيعة السلاح المستخدم فى الهجوم.