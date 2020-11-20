عاجل .. متمردو إقليم تيجراى يشنون هجوما صاروخيا على أمهرة الإثيوبية

وقال مكتب الاتصال الحكومى عبر "فيسبوك"، إن "جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى غير الشرعية شنت هجوما صاروخيا حوالى الساعة 1:40 صباحا فى بحر دار"، مضيفا أن الصواريخ لم تلحق أضرارا بالمدينة. وأمس الخميس، أعلنت حكومة إثيوبيا أن قواتها تواصل حملتها العسكرية لاستعادة السيطرة على إقليم تيغراى المتمرد وتقترب من مركزه مدينة ميكيلي. وأطلقت الحكومة الإثيوبية قبل أسبوعين حملة عسكرية، متهمة "الجبهة الشعبية" بالمسؤولية عن مهاجمة مواقع للجيش الإثيوبى فى المنطقة.

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