ولاية جورجيا تحسم الانتخابات الأمريكية 2020 وسط إنكار ترامب للنتائج

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محمد سياف - ابو ظبي - أكدت وكالة رويترز الإخبارية أن ولاية جورجيا تحسم الانتخابات الأمريكية 2020 بعد إعادة فرز دقيقة للاصوات في الولاية،حيث أكد مسؤولون في جورجيا يوم الخميس أن الرئيس المنتخب جو بايدن هزم الرئيس دونالد ترامب في الولاية في 3 نوفمبر ، مما أدى إلى تضييق جهود الرئيس المريبة لإلغاء نتائج الانتخابات. كانت نتيجة إعادة الفرز اليدوي التي استمرت ستة أيام لـ 5 ملايين بطاقة اقتراع للولاية متوقعة بفوز المرشح جو بايدن بانتخابات الولاية ، على الرغم من المزاعم التي لا أساس لها من الصحه من جانب ترامب وحلفائه بأن فرز الأصوات في جورجيا كان مشكوكًا فيه بسبب عمليات الاحتيال على نطاق واسع.

سلسلة من الخسائر في المحكمة لدونالد ترامب

وسط سلسلة من الخسائر في المحكمة ، تحولت حملة إعادة انتخاب ترامب إلى استراتيجية جديدة تعتمد على إقناع المشرعين الجمهوريين في الولايات الحاسمة بتجاهل نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 والتدخل نيابة عن ترامب ، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الخطة. رفعت الحملة دعاوى قضائية متعددة لمحاولة الطعن في النتائج في الساحات القضائية للولايات التي فاز بها بايدن ، حيث أكد مسؤولو الانتخابات في جميع أنحاء البلاد أنه لا يوجد دليل على وجود مخالفات كبيرة. قدم قضاة في ثلاث ولايات انتكاسات قانونية جديدة للحملة يوم الخميس ، رافضين مزاعم عد الأصوات غير الصحيحة.

نتائج الانتخابات الأمريكية 2020

حصل بايدن ، الديمقراطي ، على 306 أصواتًا انتخابية مقابل 232 للجمهوري ترامب في الهيئة الانتخابية لكل ولاية على حدة والتي تحدد الفائز في الانتخابات الأمريكية 2020 ، وهو ما يزيد كثيرًا عن 270 صوتًا مطلوبًا للفوز. انتهى التدقيق في جورجيا ، الذي بدأ بعد أن أظهرت نتائج غير رسمية أن بايدن يتقدم على ترامب بنحو 14 ألف صوت ، انتهى بفوز بايدن بـ12284 صوتًا ، وفقًا لمكتب وزير الخارجية براد رافينسبيرجر. ومن المتوقع أن تشهد الولاية فوز بايدن يوم الجمعة.

واتهم ترامب وحلفاؤه ، بمن فيهم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان في جورجيا ، ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر ، اللذان سيخوضان انتخابات الإعادة في يناير ، زميله الجمهوري رافنسبرجر دون دليل على الإشراف على انتخابات معيبة ، وهو ادعاء عارضه رافنسبرغر بغضب. في تصريحات يوم الخميس بعد مكالمة مع 10 من حكام الولايات ، وصف بايدن محاولة ترامب عكس النتائج بأنها “غير مسؤولة تمامًا”.

ترامب ينكر صحة نتائج الانتخابات الأمريكية 2020

قال الرئيس المنتخب “إنها تبعث برسالة مروعة حول من نحن كدولة” ، على الرغم من أنه لم يعرب عن قلقه من أن تنجح المناورة في منعه من تولي المنصب في 20 يناير. بينما يرى الخبراء القانونيون أن جهود ترامب الأخيرة من غير المرجح أن تنجح ، فإنهم يقولون إن الاستراتيجية تمثل هجومًا غير مسبوق على المؤسسات الديمقراطية في البلاد من قبل رئيس في منصبه. كما طلبت حملة ترامب بالفعل من قاضٍ في ولاية بنسلفانيا ، حيث فاز بايدن بأغلبية 82 ألف صوت ، إعلان ترامب الفائز ، مما سمح للهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون باختيار 20 ناخبًا في الولاية الانتخابية.

انسحب العديد من مكاتب المحاماة البارزة من التحديات القانونية للحملة ، تاركًا المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني لقيادة الجهود. سخر الديموقراطيون على نطاق واسع من أداء جولياني الهائج ، الذي ظهر فيه صبغة الشعر المتساقطة على وجهه. وأعرب آخرون عن قلقهم. كما غرد كريستوفر كربس ، الذي ترأس جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة التضليل الانتخابي إلى أن أقاله ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع ، “كان ذلك المؤتمر الصحفي أخطر ساعة و 45 دقيقة من البث التلفزيوني في التاريخ الأمريكي”.

رفض ترامب التنازل له تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأمريكي

يقول النقاد إن رفض ترامب التنازل له تداعيات خطيرة على الأمن القومي ومكافحة فيروس كورونا ، الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف أمريكي. لا يتلقى بايدن المعلومات الاستخبارية السرية بسبب الرئيس المنتخب ، ولم يتلق فريقه الانتقالي التمويل أو المساحات المكتبية أو الإحاطة من المسؤولين الحكوميين الحاليين التي تُمنح عادة للإدارة القادمة. وحذر من أن التأخير قد يتسبب في وفيات إضافية مع ارتفاع الوباء إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء البلاد.

قال في مسقط رأسه ويلمنجتون بولاية ديلاوير: “لا يوجد عذر لعدم مشاركة البيانات ودعونا نبدأ في التخطيط ، لأنه في اليوم الأول سوف يستغرق الأمر منا بعض الوقت ، إذا لم يكن لدينا إمكانية الوصول إلى كل هذه البيانات” . “سيجعلنا متأخرين شهر أو أكثر ، وهذا هو الحياة”. ركز نائب الرئيس السابق على إعداد إدارته المقبلة ، وتسمية كبار الموظفين ، والحصول على إحاطة من مستشاريه. وقال يوم الخميس إنه اختار وزيرا للخزانة ويمكن أن يعلن عن اختياره في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

الديمقراطيون يطالبون ببدأ الانتقال السلمي للسلطة

بعث الزعماء الديمقراطيون في الكونجرس برسالة يوم الخميس إلى الإدارية المسؤولة عن الإفراج عن الأموال الانتقالية ، إميلي مورفي ، يطالبونها بشرح سبب عدم اعترافها بايدن كرئيس منتخب بعد حسم نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 . قال مسؤول كبير في الحملة إن جزءًا من جهود حملة ترامب الجديدة يتضمن محاولة تأخير التصديق ، وهي العملية الروتينية المعتادة التي يتم من خلالها الانتهاء من نتائج الانتخابات.

أعضاء جمهوريون مقاطعة واين يرفضون التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية 2020

في ديترويت يوم الثلاثاء ، رفض الأعضاء الجمهوريون في مجلس مقاطعة واين في البداية التصديق على النتائج ، ثم عكسوا أنفسهم ، ثم وقعوا على إقرارات بأنهم يريدون إلغاء تصديقهم.وقال أحد الأعضاء لرويترز إن ترامب اتصل بها بعد أن وافقت على المصادقة على النتائج.أسقطت حملة ترامب دعوى قضائية فيدرالية يوم الخميس تتحدى نتائج الانتخابات في ميشيغان ، نقلاً عن إفادات مسؤولي مقاطعة واين. قال المسؤولون إن الإفادات الخطية متأخرة للغاية لوقف التصديق. قال مصدر في ميشيغان إن زعماء تشريعيين جمهوريين من ميشيغان من المقرر أن يزوروا البيت الأبيض يوم الجمعة بناء على طلب ترامب ، مضيفًا أن النواب يعتزمون الاستماع إلى ما سيقوله الرئيس.

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