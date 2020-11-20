بموجب اتفاق.. جيش أذربيجان يدخل إقليم أغدام بعد انسحاب الأرمن

أعلن جيش أذربيجان، صباح اليوم الجمعة، دخوله إلى إقليم أغدام المتاخم لإقليم ناغورنى قره باغ، وذلك فى إطار أولى عمليات الانسحاب الثلاث للقوات الأرمينية، والتى ينص عليها اتفاق وقف الأعمال القتالية فى الإقليم الانفصالى.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال وزير دفاع أذربيجان، إن "وحدات الجيش الأذرى دخلت إقليم أغدام"، فى إشارة إلى المنطقة التى كان يسيطر عليها الانفصاليون الأرمن، منذ حوالى ثلاثين عامًا، واضطروا للتنازل عنها بعد هزيمتهم فى النزاع الدموى هذا الخريف. ويعد إقليم أغدام هو أول منطقة يدخلها الجيش الأذرى، بعد تنازل الأرمن عنها، إذ تستعيد أذربيجان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار أراض فى منطقة ناغورنى قره باغ والأقاليم السبعة التى كانت تشكل الحزام الأمنى للجمهورية الانفصالية، خاصة شوشة ثانى مدن الإقليم.

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