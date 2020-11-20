بايدن : قررت من سيتولى وزير الخزان والكشف عن اسمه قريبا

وقال بايدن خلال اجتماع مع حكام ولايات أمريكية: "ستسمعون فى وقت قريب عن اختيارى فيما يتعلق بوزارة الخزانة"، مؤكدا أن مرشحه ستتقبله كافة أطياف الحزب الديمقراطى.
وأضاف: "لقد اتخذت هذا القرار، نحن اتخذنا هذا القرار، وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر" الذى يحتفل به الأمريكيون فى 26 نوفمبر.
ووفقا لـ"روسيا اليوم"، ذكرت مصادر صحفية فى وقت سابق، أن اختيار بايدن قد يكون وقع على الأرجح على لايل برينارد البالغة من العمر 58 عاما، وهى العضو الديمقراطى الوحيد فى لجنة السياسات النقدية فى الاحتياطى الفدرالي.
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