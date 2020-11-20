خلال يوم.. ألمانيا تسجل 23648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 260 حالة وفاة و23,648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية المعني بمتابعة فيروس كورونا أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في ألمانيا ارتفع إلى 879,564 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 13,630 حالة وفاة.

وكانت شركتا فايزر وبيونتك اللتان تعملان على تطوير لقاح فيروس كورونا، إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 بالمائة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.

ونسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة، وفقًا لسكاي نيوز.

وقال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لبيونتك لتلفزيون رويترز إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد تمنح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح قبل نهاية النصف الأول من ديسمبر أو في بداية النصف الثاني من الشهر.