قفزت إلى المرتبة الثانية عالميا.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز 9 ملايين حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة، أن الهند سجلت 45882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يتجاوز العدد الإجمالي للمصابين 9 ملايين حالة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، وصلت حصيلة الوفيات جراء المرض إلى 132162 شخصا، مع تسجيل 584 حالة وفاة جديدة خلال أمس الخميس، وتعافى أكثر من 8.4 مليون شخص في الهند منذ بداية الوباء.

تأتي الهند في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19، بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد-19 جائحة في 11 مارس، وحتى الآن، أصيب أكثر من 56.8 مليون شخص بالفيروس عالميا، مع أكثر من 1.35 مليون حالة وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

اكتشف العلماء أن أحد الأدوية المستخدمة في علاج التهاب المفاصل يظهر نتائج أولية واعدة لعلاج فيروس كورونا COVID-19 عند كبار السن.

وجد فريق دولي من العلماء أن عقار التهاب المفاصل baricitinib يبشر بالخير لزيادة بقاء كبار السن المصابين بـ COVID-19.

البحث الجديد، الذي ظهر في مجلة Science Advances ، يضع الأساس لتجارب عشوائية ذات شواهد أكبر لتأكيد النتائج الأولية.

وحسب الدراسة، إلى جانب تطوير لقاح فعال وآمن لـ SARS-CoV-2 ، يقوم العلماء أيضًا بتحديد العلاجات المحتملة التي قد تساعد في زيادة فرص البقاء على قيد الحياة للأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19.

للقيام بذلك بسرعة ، تحول العلماء إلى الأدوية المتوفرة سابقًا ، متطلعين إلى إعادة توظيفها كعلاجات لـ COVID-19، نظرًا لأن هذه الأدوية حصلت بالفعل على الموافقة على الاستخدام ، فإن العديد من اختبارات السلامة التي ينطوي عليها تطوير دواء جديد ليست مطلوبة.

لتسريع العملية، استخدم العلماء أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) التي يمكنها تحليل هذه الأدوية بسرعة وتحديد ما إذا كان يمكن أن تكون علاجات فعالة لـ COVID-19.

أحد هذه الأدوية التي حددتها برامج الذكاء الاصطناعي في فبراير 2020 كان الباريتينيب، وهو دواء لالتهاب المفاصل الروماتويدي لدى البالغين.

حدد البرنامج هذا الدواء لأنه يحتوي على آليتين محتملتين للعمل. قد يقلل الأول من الالتهاب ، بينما قد يجعل الثاني من الصعب على الفيروس الوصول إلى خلايا الشخص.

منذ هذه النتائج الأولية ، تم استخدام الباريسيتينيب في الإعدادات السريرية لعلاج COVID-19، اعتمد العلماء الذين قاموا بهذه الدراسة على هذه البيانات السريرية الأولية وأجروا اختبارات معملية لتحديد مدى فعالية الدواء كعلاج.