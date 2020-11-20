عاجل.. إثيوبيا: ضبط أسلحة نارية وقنابل فى عدة مبان بالعاصمة أديس أبابا

وتواجه إثيوبيا أخطر صراع عرقى تشارك فيه الحكومة الإثيوبية التى يرأسها أبى أحمد، المنتمى لعرقية الأورومو، ضد أقاليم الشمال الإثيوبية، خصوصا تيجراى، التى تقطنها عرقيات التيجراى والأمهرة وبنى شنقول.

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