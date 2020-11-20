الأردن.. حالة من عدم الاستقرار الجوي تسيطر على أجواء المملكة بسبب درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية ان تتأثر المملكة اليوم الجمعة تدريجيًا في ساعات ما بعد الظهر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتكاثر كمياتها تدريجيًا بحيث تتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا.

ووفق التقرير الصادر عن دائرة الأرصاد الجوية، يمتد هطول المطر أحيانا مع ساعات المساء والليل ليشمل أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، حيث تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وكذلك تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وأفادت الأرصاد الأردنية ان تغيرت يطرأ بداية من غد السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، حيث تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 10 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 8، وفي مرتفعات الشراة 18 – 6 ، وفي مناطق البادية 22 – 8، وفي مناطق السهول 18 – 9، وفي الأغوار الشمالية 27 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 16، وفي البحر الميت 28 – 17، وفي خليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية.

وكان قد حدد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، فترة رفع الحظر بهدف أداء صلاة الجمعة حيث بين انها ستبدا من الساعة 11.15 وحتي الساعة 12.15 ظهرا، بحيث يكون الذهاب للمسجد سيرًا على الاقدام فقط .

وشدد الخلايلة في بيان له ، علي ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة بالتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة.

يشار إلى ان أمر الدفاع رقم 19 فوض وزير الأوقاف بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن والتي تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت وزارة الصحة الاردنية بالأمس قد اعلنت عن تسجيل (7933) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية حيث جاءت العاصمة الأردنية عمان في مقدمة الإصابات ب (2412).

وأوضحت الصحة الاردنية في بيان لها اليوم ان إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع إلى (163,926) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة

حاليا (67,060) حالة.

كما كشفت الوزارة عن تسجيل (60) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الأزمة وحتي الان إلى (1,969) حالة.

كما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (248) حالة، فيما غادرت (214) حالة.

المستشفيات بعد شفائها وفق بيان الصحة الاردنية.

بينما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا (2,134) حالة، منهم (473) حالة على

أسرة العناية الحثيثة

وذكرت الصحة الاردنية انبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغت (4,629) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء

(94,896) حالة.

كما تم إجراء (30,792) فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,268,734) فحصا، وبذلك تصل

نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى قرابة (%25,8).