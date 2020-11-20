بدلا من نتنياهو.. وزير الجيش الإسرائيلي يتولى منصب رئيس حكومة تل أبيب.. تفاصيل

أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة، بأن وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس تولى منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية بدلا من بنيامين نتنياهو.

وأعلن مكتب نتنياهو أنه سيخضع للتخدير والفحص الطبي ليوم كامل، وسيتولى وزير الجيش بيني جانتس، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الوزراء البديل، منصب رئيس الوزراء أثناء الفحص.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن الفحص الذي سيخضع له رئيس الوزراء فحص روتيني للجهاز الهضمي كان مقررا مسبقا وسيشغل وزير الدفاع بيني جانتس منصب رئيس الوزراء خلال الفحص".

يذكر أن نتنياهو عين وزراء مختلفين من حزبه الليكود لتولي زمام الأمور أثناء تواجده في الخارج أو خضوعه لفحوصات طبية، ولم يسبق له أن عين نائبا دائما منذ عودته إلى مكتب رئيس الوزراء في عام 2009.

وفي سياق منفصل أعلن وزير الجيش الإسرائيلي أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لـ إسرائيل سببها الأول هو ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وبحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال زيارته لتل ابيب ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وقال الإعلام العبري إن إسبر بحث مع جانتس التعاون العسكريّ في ما خص التحولات في الشرق الأوسط، والتحديات الأمنية التي تمثلها إيران.

وقال جانتس إن الاتفاق المشترك الذي وقّعه مع إسبر يضمن لـ "إسرائيل" الحفاظ على تفوقها في المنطقة.