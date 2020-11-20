رقم شركة الكهرباء الأعطال بالسعودية | وكيفية سداد الفاتورة

يبحث عدد كبير من السعوديين عن رقم شركة الكهرباء الأعطال الكهربية المنزلية، حيث يواجه المواطنون عدد من المشاكل الكهربائية التي يصعب عليهم التعامل معها شخصياً، لذلك يلجؤن لعمال الكهرباء التي توفرهم شركة الكهرباء السعودية للتعامل مع مثل تلك الأزمات، لذا سنقدم أرقام الخدمات وسنوضح أيضاً طريقة معرفة وسداد فواتير الكهرباء الشهرية، حيث تعمل الحكومات السعودية على توفير تلك الخدمات بشكل إلكتروني تماماً.

الشركة السعودية للكهرباء

تعتبر الشركة السعودية هي أحد أكبر الشركات الكهربائية في الشرق الأوسط، وذلك لأن تلك الشركة تعتبر من الشركات المساهمة السعودية، والتي قد وضعت السعودية في المركز الثامن عشر من بين 120 دولة في مخزون الطاقة الكهربية.

وقد تأسست تلك الشركة بصورة صريحة في عام 200 ميلادياً، وذلك بعد ضم حوالي أربع شركات تحت نفس المسوى والعمل الإنتاجي لتلك الشركة، وقد بلغ صافي ربح الشركة في سوق تداول السعودية 42 مليار ريال لسنة 2015، لذلك تحظى تلك الشركة بالعديد من المستثمرين.

رقم شركة الكهرباء للأعطال

وقد حرصت شركة الكهرباء على توفير جميع الخدمات إلكترونياً، أو من خلال خط ساخن تابع للشركة التي من ضمنها العمل على توفير كامل الراحة للسعودين، وكذلك بسبب أزمة كورونا التي أوجبت التباعد الاجتماعي، و رقم شركة الكهرباء الموحد المجاني هو:

رقم الهاتف الخاص بالشركة 920000222. أما الرقم الخاص بخدمات المشتركين هو 920001100. وكذلك يتوفر رقم خاص بالطوارئ عند حدوث أي حرائق أو مشاكل كهربائية خطيرة، والرقم هو 933.

فتلك هي جميع الأرقام الخاصة بالشركة، كما ويمكنك الاستعلام عن فاترة الكهرباء الشهرية لك وذلك من خلال البريد الإلكتروني التابع للشركة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكنك الاستعلام عن فواتير الاستهلاك الشهرية الخاصة بك، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء. قم باختيار “خدمة فواتير الكهرباء”. قم بكتابة رقم العداد الخاص بك. بعد ذلك قم بالنقر على “إظهار الفاتورة”، ليظهر لك جميع فواتيرك الشهرية وكذلك مبلغ كل شهر على حدا.

كما يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بسيارتك سواء برقم اللوحة أو رقم الهوية، وذلك من خلال الإدارة العامة للمرور، وسداد تلك المخالفات بصورة إلكترونية من المنزل.

سداد فاتورة الكهرباء

بعد معرفة رقم شركة الكهرباء الأعطال وتوضيح طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، تأتي طريقة سداد فواتيرك من خلال موقع الشركة كالتالي:

أولاً قم بالتسجيل على الراجحي المالية.

بعد ذلك قم بالدخول إلى خدمات الراجحي.

بعد ذلك اختر قسم :”مدفوعات”.

بعد ذلك اختر “سداد فاتورة لمرة واحدة”.

ثم اختر “الخدمات العامة”.

يظهر لك عدد من الخدمات، اختر منها “الشركة السعودية للكهرباء”.

يظهر لك مربع، أدخل فيه رقم الحساب المراد تسديده.

بعد النقر على سداد، يظهر لك المبلغ المالي الذي تم تسديده.

بعد ذلك يصلك رسالة تأكيد على جوالك لتأكيد عملية السداد.

قم بكتابة رقم التفعيل، لتظهر لك رسالة “تم سداد فواتيرك بنجاح”.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة رقم شركة الكهرباء الأعطال وكذلك توفير طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بك، ثم تطرقنا إلى معرفة طريقة تسديد تلك الفاتورة من خلال الراجحي مالية.