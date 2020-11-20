الهند تتخطى حاجز الـ 9.4 مليون إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الجمعة، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لتتخطى حاجز الـ 9 ملايين إصابة، ما يمثل ثانى أعلى حصيلة إصابات فى العالم بعد الولايات المتحدة.





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