مصادر: استقالة وزير دفاع أرمينيا

كشفت مصادر فى أرمينيا، اليوم الجمعة، عن أن وزير الدفاع الأرمينى ديفيد تونويان، تقدم باستقالته إلى الحكومة الأرمينية برئاسة نيكول باشينان، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "سكاى نيوز عربية".





ويأتى الإعلان عن استقال وزير الدفاع الأرمينى تزامنًا مع دخول قوات جيش أذربيجان إلى إقليم أغدام المتاخم لإقليم ناغورنى قره باغ، اليوم الجمعة، وذلك فى إطار أولى عمليات الانسحاب الثلاث للقوات الأرمينية، والتى ينص عليها اتفاق وقف الأعمال القتالية فى الإقليم الانفصالى. وكان وزير الدفاع الأرمينى قد ناقش مع رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى يريفان، كلير ميترو، قبل أسبوع تقريبًا، إجراءات تبادل الأسرى وجثث القتلى فى إقليم ناغورنى قره باغ، وذلك فى أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الإنسانى الذي تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية.

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