إعادة فرز الأصوات تؤكد فوز جو بايدن فى جورجيا

أكدت ولاية جورجيا الأمريكية فوز الرئيس الديمقراطى المنتخب جو بايدن على خصمة الجمهورى دونالد ترامب، وذلك فى أعقاب انتهاء التدقيق على مستوى الولاية، حسبما ذكر البيان الصحفى الصادر من مكتب وزير خارجية البلاد.





وبسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فقد فاز بايدن على ترامب بفارق 12.284 صوت، حسبما أفادت النتائج النهائية للتدقيق، ما يعنى انخفاضًا طفيفًا لبايدن مقارنة بنتائج ما قبل التدقيق.

وطالما قال المسئولون، إن المراجعة أكدت عدم وجود تزوير أو مخالفات على نطاق واسع فى الانتخابات، وبموجب قانون الولاية، فإنه من المطلوب أن تؤكد جورجيا نتائج هذه الانتخابات بحلول اليوم.

ومن جانبه، قال وزير خارجية جورجيا الجمهورى، براد رافينسبيرجر، إن أول مراجعة يدوية تاريخية على مستوى الولاية أكدت من جديد أن نظام التصويت الورقى الآمن الجديد فى الولاية يحسب بدقة النتائج ويسجلها.

وأضاف: إن هذا هو الفضل فى العمل الشاق الذى قام به مسئولو الانتخابات المحليون الذين تحركوا سريعًا للقيام بمهمة بالغة الأهمية ولإتمامها فى فترة زمنية قصيرة.

وكان ترامب كتب عبر تويتر، أمس الخميس، أن هناك الآلاف من الأصوات التى لم يتم عدها تم اكتشافها فى مقاطعات بولاية جورجيا، لافتًا إلى إنه "عندما تحدث عملية مطابقة التوقيع الأكثر أهمية، فإن الولاية ستنقلب لصالح الجمهوريين وسريعا جدا.. افعلوا ذلك".

وفى تصريحات سابقة لـ"سى إن إن"، كان وزير خارجية ولاية جورجيا قد صرح لقناة سى إن إن الأمريكية فى وقت سابق الخميس، وقال: "لا أعتقد أن إعادة فرز الأصوات ستغير النتيجة وهى فوز بايدن بالولاية"، وفقا لمصادر إعلامية.