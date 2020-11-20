مبعوثة الأمم المتحدة تطالب مجلس الأمن بعمل قائمة سوداء بشأن ليبيا

حثت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا مجلس الأمن الدولي، على إدراج كل من يعرقل جهود السلام، في قائمة سوداء، بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار، حيث حدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدًا للانتخابات.

ويمكن لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوًا تجميد الأصول أو حظر سفر الأفراد أو الكيانات.

وقالت ستيفاني وليامز للمجلس: هذا المجلس له أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر. أدعوكم لاستخدامها.

وكان الشهر الماضي قد شهد اتفاق الطرفان الرئيسيان في الحرب في البلاد، حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية الأسبوع الماضي 24 ديسمبر 2021 موعدًا للانتخابات.

وذكرت وليامز أنه رغم إحراز بعض التقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن، لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية كما هو متفق عليه، ولا تزال رحلات الشحن تصل إلى القواعد الجوية التي يسيطر عليها الطرفان.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وإستونيا اقترحت أن تضع لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن بعض أشد منتهكي حقوق الإنسان فظاعة في ليبيا، بما في ذلك محمد الكاني وميليشيا الكانيات على قائمة سوداء.