بعد تولي وزير الدفاع حكومة إسرائيل.. تحسن الحالة الصحية لـ نتنياهو

كتبت الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك آخر تطورات الحالة الصحية لـ نتنياهو عقب خضوعه للفحص الطبي وتولي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس منصب رئيس الوزراء بدلًا من نتنياهو وذلك لمدة يوم واحد فقط.

وكتبت صفحة رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو مر بنجاح في الفحص الروتيني الذي أجري صباح اليوم لجهازه الهضمي في مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس.

وأضافت أنه قد عُثر خلال الفحص على بوليبين في القولون تمت إزالتهما بشكل كامل وحالة رئيس الوزراء ممتازة وهو عاد إلى عمله كالمعتاد.

ويفيد الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بركوفيتش" بالتقرير الطبي التالي حول حالة رئيس الوزراء نتنياهو الصحية خلال العام الماضي أن "نتائج جميع الفحوصات التي أجريت له بما فيها فحوصات مختبرية شاملة مثل فحص معدلات السكر والكوليسترول والحديد والفيتامينات ووظائف الكبد والكلى وإلخ كانت طبيعية تماما ومعدل ضغط الدم طبيعي أيضا.

وأكدت صفحة نتنياهو الرسمية أن رئيس الوزراء يخضع لمتابعة من قبل طبيب أنف وأذن وحنجرة بسبب ضيق يحدث بين الحين والآخر في تجاويف الأنف.

وأعلن مكتب نتنياهو أنه سيخضع للتخدير والفحص الطبي ليوم كامل، وسيتولى وزير الجيش بيني جانتس، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الوزراء البديل، منصب رئيس الوزراء أثناء الفحص.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن الفحص الذي سيخضع له رئيس الوزراء فحص روتيني للجهاز الهضمي كان مقررا مسبقا وسيشغل وزير الدفاع بيني جانتس منصب رئيس الوزراء خلال الفحص".

يذكر أن نتنياهو عين وزراء مختلفين من حزبه الليكود لتولي زمام الأمور أثناء تواجده في الخارج أو خضوعه لفحوصات طبية، ولم يسبق له أن عين نائبا دائما منذ عودته إلى مكتب رئيس الوزراء في عام 2009.

وتفاقمت الأزمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس بسبب الميزانية ما يدفع تل ابيب بقوة نحو انتخابات جديدة.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن المفاوضات بين نتنياهو وجانتس توقفت ولا يوجد محاولات لتجديدها.