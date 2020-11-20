سياسي فلسطيني: حماس غير جادة في إرساء المصالحة الوطنية الشاملة

أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني المستشار زيد الأيوبي، ضرورة تخلي حماس عن ممارسة الاعتقال السياسي وتعذيب المناضلين في باستيلاتها وزنازينها السوداء اذا كانت جادة فعلا في تكريس المصالحة الوطنية الشاملة على طريق انقلابها الدموي على الشرعية.

وأوضح المستشار الايوبي في تصريحات خاصة ل دوت الخليج أن حماس لا زالت مصرة على ممارسة كل ما يبعد الشعب الفلسطيني عن الوحدة الوطنية، متسائلا: ماذا نسمي هدم منازل المواطنين الغزيين والاستيلاء على ممتلكاتهم والتربح وممارسة الفساد باسم الدين والمقاومة؟

وقال الأيوبي : لقد اثبتت حماس بكل ممارساتها الاجرامية والقمعية انها تعادي الشعب الفلسطيني بذات القدر الذي يعادينا فيه الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت المستشار الأيوبي إلى أن تمسك حماس بارتباطاتها الإقليمية المعادية للأمة العربية كارتباطها بإيران وأردوغان وتنظيم للحمدين في قطر تؤكد أنها لا تصلح لأن تكون شريك وطني لأنها بالأصل وجدت لتكون أداة رخيصة للاعبين اقليميين يتربصون بالوطن العربي ومقدراته وهذا الذي لا يرضى به احرار شعبنا ابدا.

وأشار المستشار الأيوبي الى ان حماس والاحتلال الإسرائيلي متفقين على الإبقاء على سيطرتها على غزة وإخضاع المواطنين هناك لحياة صعبة لغايات ابعادهم عن الهدف الوطني الاسمى وهو تحرير فلسطين وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما اكد على انه في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة الفلسطينية عن وقف كافة اشكال التواصل مع كيان الاحتلال إلا أن حماس واصلت تنسيقها معه بل كان هناك اجتماعات مباشرة مع الموساد الإسرائيلي برعاية قطرية وتدل على ذلك الاجتماع الذي حصل في دوحة وضم إسماعيل هنية ويوسي كوهين مدير الموساد الإسرائيلي واجتماعات أخرى تمت برعاية تركية في تركيا.

وأردف المستشار الأيوبي قائلا: على حماس أن تتخلى الآن عن كل علاقاتها التي تحت الطاولة مع الاحتلال وان تنضم للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة التي يسعى فيها أعداء شعبنا لتصفية قضيتنا اذا كانت جادة فعلا في إرساء المصالحة لكني استبعد أن تكون نوايا حماس صادقة تجاه ذلك وممارساتها على الأرض بحق المناضلين في غزة تثبت وجهة نظري بها.