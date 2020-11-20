بإجمالي 327,407 حالة.. إسرائيل تسجل 758 إصابة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، تسجيل 758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 54,955 فحصا،وبلغ إجمالي الإصابات 327,407 حالة.

وأكدت الوزارة أن نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس بلغت بذلك 1.4%، ويرقد في المستشفيات 515 مريضا بـ كورونا، بينهم 304 مرضى في حالة خطيرة، بينهم 134 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

وأضافت الوزارة الإسرائيلية أن "122 مريضا في حالة حرجة، وبلغ عدد الذين أصيبوا بكورونا منذ بداية الجائحة 327,407 أشخاص، لا يزال 8427 منهم مرضى نشيطبن حاليا. وبلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 2742 وفاة".

وأظهر استطلاع للرأي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أن معظم الجمهور في إسرائيل غير متحمس لتلقي لقاح "فايزر" و"موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.

ووفقًا للمعهد، فإن 52% غير مستعدين لتلقي اللقاح في المرحلة الأولى، فيما أكد 21% أنهم سيتلقونه وقال 19% إنهم يعتقدون أنهم سيتلقون اللقاح.

وتبين أن التخوف من اللقاح بين النساء أكبر منه لدى الرجال. وقالت 33% من النساء إنهن متأكدات، أو يعتقدن أنهن ستوافقن على تلقي اللقاح، مقابل 47% من الرجال. والفارق بين النساء والرجال في هذه الحالة في المجتمع العربي أوسع، إذا وافق 52.5% من الرجال و28% من النساء على تلقي التطعيم، بينما وافق 46% من الرجال و34% من النساء بين اليهود على تلقي التطعيم.

وأبدى المستطلعون الأكبر سنًا انفتاحًا أكبر لتلقي اللقاح، حيث وافق 45% من أبناء 55 عامًا فما فوق على تلقي اللقاح، ووافق على ذلك 44% من الفئة العمرية 35 – 54 عامًا، بينما وافق على تلقي اللقاح 31% فقط من الشبان في سن 18 – 34 عامًا.

وعبر 71% من المواطنين العرب عن تخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا، وتنخفض هذه النسبة إلى 68% لدى اليهود، وفيما المجتمع الحريدي الأقل تخوفًا من الإصابة رغم الانتشار الأوسع للفيروس فيه.

وبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و366 ألفا، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 57 مليونا و636 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 39 مليونا و723 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، زيادة ملحوظة مقارنه باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة وتراجعا طفيفا بعدد الوفيات، حيث سجلت 647 ألف و719 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,758 حالة وفاة.