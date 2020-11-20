انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب | تفاصيل

تتجه أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تتعرض جاذبية المعدن الأصفر لضغوط من تجارب واعدة للقاح كورونا، وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهي برامج قروض طارئة وفق وكالة "رويترز".

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1866.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، وتراجع 1.1 بالمئة في الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 1867.90 دولار.

وفي خطاب إلى جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة إن 455 مليار دولار مخصصة للخزانة بموجب قانون (كاريس) ستُتاح للكونجرس لإعادة تخصيصها وانخفضت الأسهم العالمية اليوم عقب تصريحاته.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 23% منذ بداية العام، مستفيدا بشكل أساسي من إجراءات تحفيز غير مسبوقة جرى الكشف عنها لتخفيف أثر الجائحة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أن اللقاح الذي تعمل شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد على إنتاجه، حقق استجابة مناعية قوية عند كبار السن؛ مما يهدئ بعض المخاوف التي أوقدها تصاعد الجائحة.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 24.12 دولار للأوقية.

وربح البلاتين والبلاديوم 0.4 % إلى 955.09 دولار و2333.69 دولار على الترتيب.

وكشفت بيانات التداول في سوق الذهب الأمريكي، اليوم الأربعاء، تراجع أسعار الذهب، وذلك بالتزامن مع قرب طرح لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية فإن سعر عقود الذهب الأجلة لشهر ديسمبر، شهدت انخفاضا في بورصة نيويورك بنسبة 0.42%، أي ما يعادل 7.8 دولار أمريكي، كما انخفضت العقود الأجلة للفضة ايضا بنسبة 0.62% أي ما يعادل 24.5 دولار للأوقية.

ويفضل المستثمرون الاستحواذ على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مما يضغط على قيمة الذهب كأصل آمن.

وأعلنت شركة فايزر الأمريكية، عن ارتفاع نسبة فعالية لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه إلى 95%.

وذكرت الشركة أن تحليلا نهائيًا لتجربة المرحلة الثالثة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا أثبت أنه فعال بنسبة 95٪ في الوقاية من فيروس كورونا، حتى عند كبار السن.

وأكدت أنه لم يتسبب في مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.