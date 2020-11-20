أخبار اليمن : حالة الطقس المتوقع باليمن خلال 24 ساعة المقبلة

حالة الطقس المتوقع باليمن خلال 24 ساعة المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس بارداً وجافاً في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الطقس سيكون بارداً وجافاً على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء،إب والضالع والمناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، وأبين وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.
ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم ومناحلهم .
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