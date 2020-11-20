وفاة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية فى صربيا بسبب كورونا

وفى بيان للكنيسة الصربية، قالت إن البطريرك إيرينى، 90 عامًا، أصيب بفيروس كورونا يوم 5 نوفمبر الجارى، بعد حضوره جنازة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الصربية فى مونتنيجرو، المطران أمفيلوهى، الذى جراء إصابته بالفيروس أيضًا.

وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن المشيعين تجاهلوا البروتوكوت الصحية لمكافحة فيروس كورونا أثناء مراسم الجنائزة التى استمرت يومين، بشكل كبير، حيث شهدت مراسم جنازة المطران أمفيلوهى حضور الآلاف بدون أقنعة أو كمامات، أثناء سيرهم بجوار النعش المفتوح، حتى أن البعض منهم قبّل الجثمان.