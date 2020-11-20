أعلى حصيلة.. روسيا تقترب من 25 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 24.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية بالوباء فى البلاد منذ بدء الجائحة.





وبحسب مركز العمليات الروسى لمكافحة فيروس كورونا، بلغ إجمالى الإصابات بالفيروس التاجى فى روسيا 2.39 مليون إصابة مؤكدة. فيما أشار التحديث اليومى للمركز الروسى، إلى تسجيل 461 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالى وفيات روسيا بسبب الوباء 35.311 حالة.

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