أخبار اليمن : إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 57.2 مليون

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 57.2 مليونكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى صباح اليوم الجمعة أن حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها بلغت 57 مليونا و636 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 39 مليونا و723 ألف مريض، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس نحو مليون و366 ألفا.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة تواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.. وسجلت دول العالم الخميس، زيادة ملحوظة مقارنه باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة وتراجعاً طفيفاً بعدد الوفيات، حيث سجلت 647 ألف و719 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,758 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد عالميا، كانت على التوالي، أميركا (192,186 إصابة)، والهند (46,182 اصابة)، وإيطاليا (36,176 إصابة)، والبرازيل (35,686 إصابة)، وبولندا (23,975 إصابة).

وأشارت البيان الإحصائية إلى أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,065 وفاة)، وإيطاليا (653 وفاة)، والبرازيل (644 وفاة)، وبولندا (637 وفاة)، والهند (584 وفاة)، وتشير الأرقام إلى أن أميركا سجلت أمس عدد وفيات غير مسبوق منذ فترة طويلة.

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، حيث ذكرت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (258,333 وفاة)، والبرازيل (168,141 وفاة)، والهند (132,202 وفاة)، والمكسيك (100,104 وفيات)، وبريطانيا (53,775 وفاة).