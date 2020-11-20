إبراهيموفيتش يفاجئ زملاءه في ميلان بهدايا ثمينة

فاجأ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش زملاءه في نادي ميلان الإيطالي، بإهدائهم جميعا جهاز "بلاي ستيشن 5" الجديد، بعد طرحه للبيع في أنحاء أوروبا.

وأطلقت شركة "سوني" أحدث منتجاتها "بلاي ستيشن 5"، الخميس، وسط إقبال كبير حول العالم على جهاز ألعاب الفيديو الأكثر شعبية.

وفي بادرة لرفع المعنويات بين زملائه في الفريق، قرر إبراهيموفيتش، قائد ميلان، إهداء كل منهم الجهاز الجديد.

وعبر عدد من نجوم الفريق عن امتنناهم للهدية القيمة، ونشروا صورا للجهاز على صفحاتهم الرسمية، مع عبارات الشكر لزلاتان.

وكتب البرازيلي لياو على حسابه الشخصي: "شكرا أيها الأفضل على الهدية"، كما نشر الإسباني صامويل كاستيليخو صورة للهدية بجانب سيارته من نوع لامبورغيني.

وتغنت جماهير كرة القدم بمبادرة إبراهيموفيتش على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقبت اللاعب بـ"زانتا كلوس"، في تشبيه لسانتا كلوز، أو بابا نويل، الذي يوزع الهدايا على الأطفال قرب فترة الأعياد.

ويقود إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عاما، فريقه ميلان لصدارة الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما يتصدر هو قائمة هدافي المسابقة حتى الآن برصيد 8 أهداف.