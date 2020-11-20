للمرة الأولى.. فيسبوك يعلن عن "إحصاءات الكراهية"

للمرة الأولى، كشفت شركة "فيسبوك" عن أرقام بشأن انتشار خطاب الكراهية على منصتها للتواصل الاجتماعي، الأوسع انتشارا عالميا.

وقال "العملاق الأزرق" إن 10 أو 11 من كل 10 آلاف محتوى في الربع الثالث من العام الجاري، تضمنت خطاب كراهية.

وأصدرت "فيسبوك" التي تخضع لتدقيق يتعلق بمراقبتها للانتهاكات، لا سيما في فترة الاستعداد لانتخابات الرئاسة الأميركية، هذه التقديرات في تقريرها الفصلي عن مراجعة المحتوى، مساء الخميس.

وقال الموقع إنه اتخذت إجراء إزاء 22.1 مليون محتوى تضمن خطاب كراهية في الربع الثالث، مقارنة مع 22.5 مليون في الربع السابق.

وتعريف "اتخاذ إجراء" لدى الشركة يشير إلى إزالة المحتوى أو تغطيته بتحذير، أو تعطيل الحسابات أو تصعيد الأمر إلى وكالات خارجية.

ونظمت جماعات داعمة للحقوق المدنية هذا الصيف مقاطعة إعلانية واسعة، في محاولة للضغط على "فيسبوك" للتحرك إزاء خطاب الكراهية.

وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال جاي روزين مدير السلامة والنزاهة في "فيسبوك"، إنه خلال الفترة من الأول من مارس إلى الثالث من نوفمبر، موعد الانتخابات الأميركية، تم حذف أكثر من 265 ألف محتوى في "فيسبوك" و"إنستغرام" في الولايات المتحدة، لانتهاك السياسات التي تمنع التدخل بما يؤثر على أصوات الناخبين.

وقال الموقع إن اتخذ إجراء مع 19.2 مليون محتوى يتضمن عنفا في الربع الثالث، ارتفاعا من 15 مليونا في الربع الثاني.