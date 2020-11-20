"الكاف" ينقل مباراة كأس السوبر الإفريقية من الدوحة للقاهرة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجمعة، نقل بطولة كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم إلى القاهرة بدلا من العاصمة القطرية الدوحة، من دون الكشف عن موعدها أو الملعب الذي ستقام عليه.
وتُقام كأس السوبر الإفريقية من مباراة واحدة بين الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الفائز بلقب كأس الاتحاد وفي بلد الفريق الفائز بدوري الأبطال.
وسيتحدد الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في 27 نوفمبر الجاري في نهائي القرن الذي سيجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة.
ويلتقي الفائز بدوري الأبطال في مباراة السوبر مع نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الذي تُوج باللقب على حساب فريق بيراميدز المصري في المباراة النهائية بنتيجة 1-صفر.
وقال الكاف في بيان رسمي إن النسخة التاسعة والعشرين من كأس السوبر الإفريقية 2020 ستقام في القاهرة بعد التنسيق مع الاتحاد القطري على عدم إقامة البطولة في قطر، بعدما كان مقررا لها في أغسطس الماضي.
إلا أن تأجيل المباراة النهائية لدوري الأبطال عدة مرات بسبب جائحة كورونا تسبب في تأجيل مباراة السوبر.
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