المدعى الألمانى يكشف هوية ضحايا اعتداء الطعن فى أوبرهاوزن

كشف المدعى العام الألمانى، اليوم الجمعة، عن أن هوية ضحايا اعتداء طعن على 3 نساء وطفل عمره 11 عامًا فى مدينة أوبرهاوزن الألمانية، مساء أمس الجمعة، موضحًا أنه من بين الضحايا شريكة حياة الجانى وطفلها، أما الضحيتان الأخريان فهما جارتان حاولتا التدخل لمنع الجريمة.





وأوضح المدعة الألمانى أن 3 ضحايا مازالوا فى حالة حرجة، كما يستمر علاج الطفل وامرأتين فى العناية المركزة، مضيفًأ أن المحققين يسعون للتأكد مما إذا كان المشتبه به تحت تأثير المخدرات عند ارتكاب الجريمة. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، أصاب الرجل النساء الثلاث والطفل وهو ليس ابنه، بسلاح طعن مساء الخميس، فى مبنى سكنى، وألقى القبض على مرتكب الحادث بعد ذلك، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته.

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