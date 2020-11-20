أوروبا: نسعى لتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة وشراء مليارى جرعة

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية تسعى لتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة ومتوسطة الحال، مؤكدة أنه على العالم تعلم الدروس من جائحة كورونا، وأنهم يهدفون إلى توزيع عادل للقاحات على مستوى العالم.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى أوروبى افتراضى ضمن فعاليات قمة العشرين، حيث قالت فون دير لاين، إن المفوضية تهدف لشراء مليارى جرعة من لقاح كورونا فى نهاية العام المقبل. وتوقعت رئيسة المفوضية، زخمًا جديدًا من واشنطن بشأن التغيير المناخى مع إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة خرجت فى قمة العشرين من اتفاقية المناخ، مؤكدة أن الاقتصاد ملف مهم فى قمة العشرين،

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