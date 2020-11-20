النجدة في الطريق.. طلب عاجل للسلطات الأمريكية باعتماد الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

أعلنت شركة فايزر للأدوية أنها طلبت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اعتماد الاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا، وهو ما من شأنه البدء باستخدام أولى جرعات اللقاح الشهر المقبل.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية للأدوية أن التجارب أثبتت فعالية لقاحهما المشترك بنسبة 95% في الوقاية من الاعراض المتوسطة والشديدة لفيروس كورونا.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت الشركتان إن نسبة الفعالية التي يتمتع بها اللقاح وعدم تسجيل آثار جانبية ضارة له في مراحل التجارب المختلفة يؤهلانه لاستحقاق اعتماد الاستخدام الطارئ له رسميًا قبل انتهاء المرحلة الأخيرة من التجارب.

وبالإضافة إلى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قدمت الشركتان طلبات مماثلة لاعتماد الاستخدام الطارئ للقاح في بريطانيا ودول أوروبية أخرى.

ونقلت الوكالة عن مدير المركز الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي قوله "النجدة في الطريق"، تعليقًا على النتائج المبشرة لتجارب لقاح فايزر وبيونتك، محذرًا في الوقت ذاته من إهمال الالتزام بالتعليمات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

وقالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 بالمائة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.

ونسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة، وفقًا لسكاي نيوز.

وقال أوغجر شاهين الرئيس التنفيذي لبيونتك لتلفزيون رويترز إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد تمنح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح قبل نهاية النصف الأول من ديسمبر أو في بداية النصف الثاني من الشهر.

وأضاف أن من المحتمل الحصول على الموافقة المشروطة من الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من ديسمبر.

وتابع "إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكنني أن أتوقع الحصول على الموافقة في النصف الثاني من ديسمبر وبدء التوزيع قبل عيد الميلاد، لكن فقط إذا سارت الأمور بشكل إيجابي".

وتوقعت شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميًا قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

وبحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

وصرّح رئيس ومدير عام شركة فايزر ألبير بورلا في بيان أن "بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتقد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19".

وأضاف "المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربتنا للقاح ضد كوفيد-19، أعطت الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كوفيد-19".

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية. وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.

ويأتي إعلان الشركتين بعد أيام فقط من إعلان شركة (مودرنا - Moderna) المنافسة أن جرعة اللقاح الخاصة بها كانت فعالة بنسبة 94.5%، وهي نسبة أعلى من لتقدير فايزر المبكر بأن اللقاح كان فعالًا بنسبة 90 %.

ومن جانبها علقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، على إعلان شركة فايزر نجاح لقاح فيروس كورونا، قائلة إن التجارب إيجابية للغاية.

وأوضحت أن العالم يحتاج إلى 4.5 مليار دولار في 2021 لتمويل منتجات تتعلق بكورونا بما فيها اللقاح.

فيما طلبت بريطانيا بالفعل 40 مليون جرعة من اللقاح مسبقًا، ويمكن أن تحصل على 10 ملايين جرعة الشهر المقبل، مع استعداد هيئة الخدمات الصحية الوطنية لبدء عملية كبيرة مدعومة من الجيش للحماية من العدوى اعتبارًا من 1 ديسمبر.