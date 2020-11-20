ماكرون يتهم روسيا وتركيا بشن حملة معادية لـ فرنسا في أفريقيا

اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا وروسيا، بمحاولة تقويض مصالح فرنسا في أفريقيا.

وهاجم ماكرون كل من أنقرة وموسكو قائلًا إن كلا البلدين تعملان على شن حملة معادية لفرنسا في أفريقيا، وفقًا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأكد ماكرون أن فرنسا لن تتفاوض مع الإرهابيين في منطقة الساحل الإفريقي.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أمس، أن باريس تريد إشرافًا دوليًا لتطبيق وقف لإطلاق النار في صراع إقليم كاراباخ وسط مخاوف من أن روسيا وتركيا قد تبرمان اتفاقًا لإبعاد القوى الغربية عن محادثات السلام المستقبلية.

وتشترك موسكو في رئاسة مجموعة مينسك التي تشرف على نزاع ناجورنو كاراباخ مع واشنطن وباريس، لكنهما لم تشتركا في الاتفاق الذي وقعته روسيا وأرمينيا وأذربيجان لإنهاء القتال الذي استمر ستة أسابيع في الإقليم.

وتعقد روسيا منذ وقف إطلاق النار محادثات مع تركيا، وهي حليف رئيسي لأذربيجان ومنتقد شديد لمجموعة مينسك، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى نشر أنقرة قوات في الإقليم.

وقال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون عقب اتصالين مع رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا "ينبغي أن تسمح نهاية القتال باستئناف مفاوضات حسن النية من أجل حماية سكان ناجورنو وضمان عودة عشرات الآلاف الذين فروا من منازلهم في الأسابيع القليلة الماضية في أوضاع أمنية جديدة".

وينحدر 400 إلى 600 ألف من سكان فرنسا من أصل أرمني، ويحرص ماكرون على عدم دعم طرف على حساب آخر في الصراع، لكنه يواجه انتقادات في الداخل لعدم فعله ما يكفي لمساندة يريفان.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين "نريد من مجموعة مينسك أن تلعب دورها في تحديد (وضع) المراقبة (وقف إطلاق النار)".

وذكر مصدر أن باريس تضغط من أجل "إشراف دولي" على وقف لإطلاق النار بغية السماح بعودة اللاجئين وتنظيم عودة المقاتلين الأجانب، خاصة من سوريا، فضلا عن بدء محادثات بشأن وضع ناجورنو كاراباخ.