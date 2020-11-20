ليس لدينا ما نخسره.. مظاهرات حاشدة تطالب نتنياهو بالاستقالة.. صور

خرجت مظاهرات حاشدة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تطالبه بالاستقالة وذلك للأسبوع الـ22 علي التوالي.

ورفعت المسيرات المناهضة لنتنياهو بشوارع تل ابيب لافتات مكتوب عليها "ليس لدينا ما نخسره".

وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة "حبيمة" مطالبين جميع الإسرائيليين بالنزول راقعين شعار "بدون الخروج إلى الشارع - لن يتغير شيء".

وتظاهرت المنظمات الشبابية ضد نتنياهو وحكومته للأسبوع الثاني والعشرين ، في تل أبيب وتجمع مئات المتظاهرين من منظمات "كومي إسرائيل" و "الجبهة الوردية" و "الإهانات" في ساحة "حبيمة".

وقام إسرائيليين أخرين بالخروج فى مسيرات احتجاجًا على قيود كورونا ، التي تعتبرها غير منطقية.

وقال أحد النشطاء خلال تظاهرة ضد نتنياهو "لا يمكن توقع تغيير أي شيء في البلاد دون الخروج إلى الشوارع لأن الاحتجاج يتم من خلال القدمين وليس أثناء الجلوس في المنزل".

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية وقالت منظمة كومي إسرائيل أن "معاملة الحكومة وقائدها في الأزمة كورونا خاطئة بنسبة 100%".

ونظمت منظمات احتجاجية أخرى ، بما فيها "الرايات السوداء" و "رئيس الوزراء" ، فعاليات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد.

وخرجت مسيرات من منطقة "حولون" وفي كفار سابا ، وحمل المحتجين غواصات منفوخة للتعبير عن تورط نتنياهو فى قضية.

وفي سياق متصل خرجت مظاهرات حاشدة فى إسرائيل مسبقًا للمطالبة باستقالة ومحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو ما أدي لاشتعال الأوضاع فى الداخل الإسرائيلي.

ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين المطالبين بمحاكمة نتنياهو وبين الشرطة الإسرائيلية عند مفرق حمد بتل ابيب.

وخرج عشرات الإسرائيليين في مسيرات للمطالبة بإسقاط نتنياهو وحكومته بسبب قضايا الفساد المتورط بها.

وقطع المتظاهرين الطرق الرئيسية فى إسرائيل وأوقفت الشرطة حركة المرور امام السيارات فى تل أبيب.