العوامل المساعدة لاختيار الألوان لجعل الغرف أكثر إتساعًا

اختيار ألوان الغرف، تعتبر الألوان علم في حد ذاته وهي من الأشياء التي تجعل المكان أكثر اتساعًا أو غيره، كما أن الألوان تعطي انطباع عن المكان سواء بالراحة أو غيره، وتناسق الألوان مع بعضها البعض يعطي مظهر جوهري في تغير شكل الغرفة بالكامل، من هنا تظهر أهمية اختيار التكنيكات والألوان التي تجعل الغرف الصغيرة أكثر اتساعًا، وهذه من أكثر الأمور تحديًا في جعل الغرف الصغيرة تبدو واسعة.

كيفية اختيار الألوان المناسبة لمساحة الغرفة

هناك عدة عوامل تساعد في معرفة اللون المناسب للمساحة الصغيرة ومنها اتجاهات النوافذ الصغيرة في الغرفة، فإذا كانت هذه النوافذ يدخل منها ضوء الشمس بشكل كثيف فيجب أن يكون لون هذه النوافذ غامقة، وإذا كان دخول الضوء من النوافذ أقل فيجب اختيار لون فاتح للون النافذة.

الألوان الأساسية لجعل الغرفة أكثر إتساعًا

هناك خمسة ألوان أساسية تجعل مساحة الغرفة كبيرة و واسعة وهي الأبيض، الوردي المطفي، الرمادي الفاتح، البحري الغامق، الأسود الناعم، واختيار هذه الألوان يرجع إلى عدة أسباب كما يلي:

اللون الأبيض

من المعروف أن اللون الأبيض من أكثر الألوان بساطة وأكثرها استخدامًا، هذا اللون يجعل الغرفة أكثر مساحةً مما تبدو عليه، واللون الأبيض أيضًا من أكثر الألوان التي تعكس الضوء وخاصة ً إذا كانت هذه الغرفة تمتلئ بالإضاءة الطبيعية.

الرمادي الفاتح

هناك أشخاص لا يفضلون اللون الأبيض ولكنهم يميلون إلى اختيار اللون الفاتح، في هذا الحل يجب اختيار اللون الرمادي الفاتح فهو اللون الأنسب لهم، ويفضل عند استخدام اللون الرمادي الفاتح عدم استخدام أشياء ديكورية كثيرة وذلك حتى يتم إبراز جمال وفخامة اللون الرمادي الفاتح، لذلك يجب اختيار اللون الرمادي الفاتح عند اختيار لون للغرف وخاصة ً للغرف الضيقة.

الوردي المطفي

بالإضافة إلى أن اللون الوردي يضيف البهجة إلى المكان الذي يوجد به، ويفضل استخدام هذا اللون في مساحات الغرف التي يدخل إليها الإضاءة الطبيعية بشكل كافي.

الأسود الناعم

لا يكون مناسب هذا اللون المساحات التي يدخلها الإضاءة الطبيعية بشكل جيد، يفضل استخدامه في الواجهة الجنوبية.

البحري الغامق

يستخدم هذا اللون في المساحات ذات الإضاءة الطبيعية العالية حيث أنه يعطي بعد فخم ومثير.