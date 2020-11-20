التعليم عن بعد تمديد الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات

التعليم عن بعد وتمديد الاعتذار عن الفصل الدراسي، تبعًا للظروف الراهنة التي تمر بها جميع البلاد من حيث مرض كورونا وانتشاره في جميع أرجاء العالم، قامت معظم الدول بإتخاذ إجراءات عديدة لتجنب انتشاره في الدولة، وكانت من أهم الإجراءات التي قد اتخذتها البلاد هي فكرة التعليم عن بعد تجنبًا لتجمع الطلاب في المدارس والجامعات، وكان ذلك كله في خلال الذروة الأولى لانتشار مرض كورونا.

مميزات التعليم عن بعد

كانت قد تميزت فكرة التعليم عن بعد بعدة مميزات عديدة، منها وأهمها هو:

عدم تجمع الطلاب في المدارس والجامعات، حفاظًا على صحتهم وآمانًا لهم، جاء ذلك من خلال عمل عدة منصات تعليمية لكل مرحلة دراسية خاصة بها، وهذه المنصات تكون محتوية على جميع المناهج التي تخص كل مرحلة تعليمية.

أيضًا وفرت فكرة التعليم عن بعد عدد كبير من الأستاذة المهمين والذين لديهم خبرة في مجال التدريس، ويحصل الطالب على شرح المناهج الخاصة به من خلال هذه المنصة ومن خلال شرح هؤلاء المدرسين والأساتذة.

قد وفرت فكرة التعليم عن بعد الكثير والكثير من الأشياء المادية التي قد يصرفها الطالب عند ذهابه إلى المدرسة أو الجامعة، كما أيضًا وفرت أهم شئ وهو الأمان لدى أبناءنا الطلبة والطالبات.

كانت قد أعلنت عمادة التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني أنه قد تقرر تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي وأيضًا الانسحاب من المقررات الدراسية في هذا الفصل الدراسي الراهن، وقد أشارت عمادة التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني أن التعليم سوف يتم عبر نظام تدارس.

قد أكدت عمادة التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني عبر الحساب الرسمي لها عبر موقع تويتر أنه قد تم مؤخرًا فترة تمديد الاعتذار عن الفصل الدراسي وأيضًا الانسحاب من المقررات ويكون ذلك بدايةً من يوم الإعلان عن هذا الخبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/4/1442 هجرية إلى الساعة الثالثة مساءً، وسوف يكون ذلك إلى حين إشعار آخر.

الاعتذار عن الفصل الدراسي من جهة عمادة التعليم الإلكتروني