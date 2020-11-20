تحديث بيانات الضمان الاجتماعي، صرحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن رغبتها عن تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لعام ١٤٤٢، ودعت ووجهت عناية المواطنين بضرورة القيام بتحديث البيانات الخاصة بهم، وذلك حتى يستطيع الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والحصول علي الدعم، كما أعلنت في تصريح لها عن بدء صرف المساعدات المقطوعة للمستفيدين منها برقم الطلب الخاص به، ووفقا لبيانات وإجراءات قامت بها وزارة الموارد البشرية خاصة بتحديث بيانات الضمان، ويهدف تحديث البيانات في هذه المرحلة إلى الحصول على معلومات بشكل صحيح وبيان الحالة المالية للمستفيدين، ووصول الدعم لهم بشكل مستمر وفي الوقت المحدد.

طريقة تحديث بيانات الضمان الإجتماعي ١٤٤٢

لكل الراغبين في الاستفادة من المساعدات المقطوعة المقدمة من وزارة الضمان الاجتماعي، عليك القيام باتباع الخطوات الآتية من أجل تحديث البيانات الخاصة بك:

على الراغب في تحديث البيانات تسجيل الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد تسجيل الدخول علي الموقع الخاص بالوزارة، عليك الدخول منه إلى الملف الشخصي للمستخدم، وادخال اسم المستخدم ورقم المرور.

التحقق من رمز التحقيق والقيام بالضغط على الدخول، ومنها اختيار تحديث البيانات من بين الخيارات.

القيام بمراجعة وإدخال كافة البيانات الخاصة به، ثم إرفاقها والضغط على كلمة إرسال.

ماهية الضمان الاجتماعي ١٤٤١

الضمان الاجتماعي هو حزمة من المساعدات في شكل مادي تقوم به المملكة العربية السعودية تهدف به مساعدة فئات ذات الدخول المحدودة والارتقاء بمعيشتهم للمستوى المقبول، وبخلاف معاش الضمان الاجتماعي يمكن الحصول على دخل سنوي أو نصف سنوي أو شهري ثابت، وفقاً لما يتم الإتفاق عليه مع الوزارة، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الضوابط المتعددة للحصول على ذلك الدخل وتلك المبالغ، وهي مبالغ تسمي بالمساعدة المقطوعه.

ضوابط الحصول على المساعدات المقطوعة

للحصول على المساعدات المقطوعة، يجب توفير مجموعة من الشروط هي كالتالي: