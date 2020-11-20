الاستفادة من تصاريح السفر الاستثنائية في السعودية في خطوات بسيطة

الاستفادة من تصاريح السفر الاستثنائية، قامت مؤخرًا الجهة المختصة بجوازات السفر وهي المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية ببعض الخطوات الهامة والسهلة للاستفادة النصائح الخاصة بظروف السفر الاستثنائية، وذلك من خلال الحساب الرسمي لمديرية الجوازات السعودية في المملكة العربية، وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الخاصة بتصاريح السفر الاستثنائية من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

الاستفادة من تصاريح السفر الاستثنائية

قامت المديرية العامة بتوفير تلك الخدمة تصاريح السفر الاستثنائية لجميع الطلاب المبتعثين حتى تسهل عليهم ظروف السفر مع مرافقيهم للدول المبتعثين إليها، ليتمكنوا من استكمال دراستهم بسهولة.

طريقة الاستفادة من تصاريح السفر الاستثنائية للطلاب

قامت هيئة الجوازات العامة بتوضيح الخطوات التالية لجميع الطلاب المبتعثين الذي يرغبون في السفر إلى الدول المراد السفر إليها وهي كالتالي وبالترتيب:

يتم فتح موقع أبشر الإلكتروني في البداية.

ومن ثم يتم فتح الحساب الخاص بالفرد على موقع أبشر الإلكتروني.

وبعد ذلك سيظهر أمامك عدة أيقونات منها الأيقونة الخاصة بخدماتي يتم اختيار التبويب الخاص بالخدمات منه.

ومن ثم نتجه لاختيار الزر الخاص بجزء الجوازات.

وعندها سيظهر العديد من الخيارات أمامنا نختر منها اختيار مركز الطلبات والرسائل للجوازات.

بعدها يتم الاتجاه لاختيار تبويب طلب جديد.

نتجه بعد تلك الخطوة لاختيار منطقة الجوازات وهي المديرية العامة للجوازات.

اختر من السابق التبويب الخاص بتصاريح السفر الاستثنائية.

ومنها يتم اختيار زر تصريح السفر للخارج الجزء الخاص بالمواطنين فقط.

وبعدها نضغط على تأكيد الطلب وإرساله حتى يصل للجهة المختصة بتنفيذ الطلب المبعوث إليها، ويتم الرد على قبول الطلب من رفضه بعد مرور ثلاثة أيام من يوم الإرسال.

اشتراطات طلب تصريح السفر الاستثنائي

أوضحت جهة الجوازات أنه على المتقدم للحصول على جوازات السفر الاستثنائية أن يقوم بتوضيح التالي في طلبه: