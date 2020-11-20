الأيام المتبقية لشهر رمضان 1442-2021

الأيام المتبقية على شهر رمضان، شهر رمضان الكريم أفضل شهور العام على جميع المسلمين وجميع الدول العربية المسلمة، إذ أن المسلمين كافةً ينتظرونه منذ انتهاء اليوم الأخير به، فهو بركة العام وخيره وبه شعائر وأجواء خاصة به ومختلفة عن جميع أجواء ومناسبات العام، ولذلك يكثر البحث عن اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك عن ميعاد حلول شهر رمضان، حتى يتمكن المسلمين من تجهيز أوقاتهم وعباداتهم احتفالًا بذلك الشهر العظيم.

شهر رمضان المبارك

في ذلك الشهر يقل الشر والأذى وتبدأ الخيرات والعبادات والأذكار والصلوات بين المسلمين، حتى إن المذنب يتقرب من الله سبحانه وتعالى بذلك الشهر العظيم تبركًا بفضل شهر رمضان وعظمته عند خالقنا سبحانه وتعالى، فإن في شهر رمضان مغفرةً من جميع الذنوب وعتق من النار وعذابها ورحمةً من الله، ويكثر ترتيل القرآن وذكر الله وشكره وعبادته بين عباده، ونجد المسلمين دائمون يرددون الصلوات على سيدنا محمد، كما أن بشهر رمضان نزل القرآن الكريم على أشرف الخلق محمد، وتغلق الأبواب على الشياطين ولا يتمكنوا من إغواء ووسوسة الإنسان، وبه تكون الأعمال والحسنات مضاعفة فلذلك إن صيام شهر رمضان أجره عظيم وكبير عند الله سبحانه وتعالى، ولكل ذلك وأكثر ينتظر المسلمون شهر رمضان من العام للعام التالي، وندعو الله أن يرزقنا رمضان هذا العام دون أن نفقد عزيزًا علينا وألا نكون مفقودين، وأن يشملنا الله برحمته وبركته.

ميعاد شهر رمضان لعام 1442

ووفقًا لما أوضحته الاستطلاعات الفلكية حتى الآن فمن المفترض أن يكون بداية شهر رمضان المبارك لعام 1442 سيوافق يوم الاثنين بتاريخ 12 من شهر أبريل القادم لعام 2021 بمشيئة الله تعالى، ندعو الله أن يرزقنا إياه ويغفر لنا ذنوبنا ويهيئنا لقدوم ذلك الشهر.

الأيام المتبقية على حلول شهر رمضان المبارك

من خلال ما تم التوصل إليه الآن في الطرق المستخدمة لمعرفة ميلاد هلال شهر رمضان، يمكن حساب الأيام المتبقية لقدوم شهر رمضان، وبذلك يتبقى حوالي 144 يوم على شهر رمضان منذ اليوم الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر لعام 2020.