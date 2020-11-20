توصيل الفحوصات للمنازل.. محاربة كورونا بالطائرات المسيّرة

قررت سلسلة متاجر "وولمارت" الشهيرة إطلاق حملة فريدة من نوعها، لتوصيل أدوات فحص فيروس كورونا المستجد إلى المنازل باستخدام الطائرات من دون طيار "المسيّرة"، في ولاية تكساس الأميركية.

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، قررت "وولمارت" بالتعاون مع مركز فحوصات "كويست"، تنفيذ برنامج تجريبي، يتم خلاله توصيل عدة فحص كورونا إلى المنازل، بدءا بمدينة إل باسو في تكساس، باستخدام الـ"درونز".

وستتم عمليات التوصيل للمنازل التي تقيم فيها عائلات، ضمن محيط 2.4 كم من مركز التوصيل، وهو موقع "وولمارت" الرئيسي في إل باسو.

وقال عمدة المدينة دي مارغو، في مؤتمر صحفي: "عملية التوصيل للمنازل عبر الدرون ستساعد المواطنين في المدينة على محاربة (كوفيد 19) من داخل منازلهم".

وأضاف: "هناك طريق طويل أمامنا لمحاربة (كوفيد 19)، لكن بدعم شركائنا في وولمارت وكويست وعاملي الرعاية الطبية سنستطيع فعل ذلك".

ومن المفترض أن تنزل الطائرات من دون طيار عدة الفحص في الباحة الأمامية للمنازل، وبعد إنهاء الفحوصات، ترسل العائلات العدة إلى "وولمارت" لتحليل الفحوصات وكشف النتائج.

وتعتبر ولاية تكساس من أكثر الولايات الأميركية تضررا بوباء كورونا، حيث تحل ثانية بعد نيويورك من حيث عدد الوفيات، مسجلة حتى الآن أكثر من 20 ألف حالة وفاة.