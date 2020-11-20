الجبير: العمل الجماعي سيمكننا من مواجهة وباء كورونا

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الجمعة، إن العمل الجماعي بين الدول سيمكنها من مواجهة وباء فيروس كورونا.
وجاء حديث الجبير خلال جلسة حوار ضمن الأعمال التحضيرية لقمة العشرين، تحت عنوان "إعادة ربط العالم"، وتأتي الجلسة في سياق الاستعدادات لقمة قادة دول مجموعة العشرين، التي تستضيفها السعودية، السبت، عبر تقنية الفيديو.
وقال الجبير: "إذا تحدثنا عن قرية صغيرة وأحد الأحياء فيها يواجه مشكلة، فإن كل القرية ستعاني. إذا تفشى مرض في مكان ما فينبغي علاجه، ويمكننا أن نحقق كثيرا معا".
وأشار الوزير السعودي إلى الجهود التي بذلتها مجموعة العشرين لمواجهة وباء كوورنا، مثل جمع مبلغ 20 مليار دولار من أجل المحافظة على الاستقرار العالمي، ومساعدة الدول المتعثرة عن سداد القروض.
وقال الجبير إن الدرس المستفاد من وباء كورونا هو "أن نسرع معا في إيجاد اللقاح ونستحدث بروتوكولات وتدابير للتعاطي مع هذا الوباء، وتفادي حدوث وباء آخر في المستقبل".
وتحدث الوزير عن تحديات أخرى غير كورونا، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وكيفية تحضير الناس للمستقبل، إلى جانب إيجاد حلول للزيادة السكانية وتوفير وظائف للأجيال المقبلة.
وقال الجبير: "نحن مرتبطون بشكل أكثر من أي وقت مضى وبوتيرة سريعة، ويجب أن يكون أداؤنا أسرع من الماضي".
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