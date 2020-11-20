صفوف سان جرمان تكتمل بعودة نيمار

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى تشكيلة باريس سان جرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، والذي تواجه موناكو الجمعة، بعد شفائه من إصابة عضلية بفخذه أبعدته عن مباراتي منتخب بلاده الأخيرة في تصفيات مونديال 2022.
وغاب نيمار (28 عاما) عن مواجهتي فنزويلا والأوروغواي ضمن تصفيات مونديال 2022، بعد إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الماضي ضد باشاك شهير التركي.
وحصل نيمار على "الضوء الأخضر" الخميس بعد مشاركته في التمارين الجماعية.
وأعلن مدربه الألماني توماس توخل الخميس أمام وسائل الإعلام أنه سيمنحه "بضع دقائق" لخوض المباراة ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري.
لكن الأهم من مواجهة الدوري ما ينتظر سان جرمان في دوري أبطال اوروبا، حيث يلاقي لايبزيغ الألماني الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بعد حصده 3 نقاط فقط في 3 مباريات.
كما عاد إلى تشكيلة سان جرمان مهاجمه الدولي الشاب كيليان مبابي والإيطالي مويز كين بعد تعافيهما من الإصابة.
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