كندا تمدد إغلاق الحدود مع أمريكا شهرا إضافيا بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الجمعة، عن تمديد إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة 30 يوما أخرى بسبب جائحة "كورونا"؛ مما يعنى أنه سيتم تقييد السفر غير الضرورى بين كندا والولايات المتحدة حتى 21 ديسمبر المقبل على الأقل.





وكتب ترودو -عبر موقع "تويتر"- "قمنا بتمديد الإجراءات الحدودية الحالية لمدة 30 يومًا أخرى، حيث سيظل السفر غير الضرورى بين البلدين مقيدًا حتى 21 ديسمبر على الأقل". ويقيد الإغلاق الجزئى حركة المرور التجارية، والعائدين إلى وطنهم، والسفر الأساسى الآخر، ويمنع أى شخص يسافر بين البلدين لأسباب مثل السياحة أوالتسوق، ويطلب من المسافرين الذين يسمح لهم بدخول كندا الحجر الصحى لمدة 14 يوما وإلا سيواجهون عقوبات شديدة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكندية خففت القيود على الحدود بشكل طفيف اعتبارا من 8 أكتوبر الماضى، مما سمح لمزيد من أفراد عائلات الكنديين أو المقيمين الدائمين بدخول البلاد.

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