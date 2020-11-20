كورونا يوقع 1.3 مليون وفاة ويقترب من 57 مليون إصابة حول العالم

وبحسب بيانات الجامعة التى تخصصت فى تتبع حالات الإصابة بوباء كورونا حول العالم، فقد بلغت حصيلة وفيات العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 1.360.708 مليون وفاة، وسط مخاوف من ارتفاع العدد الفعلى إلى أرقام أعلى بكثير من الأرقام المسجلة.

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