استئناف العمل في السفارة السعودية باليمن

أعلن سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر استئناف العمل القنصلي في السفارة السعودية باليمن بعدما توقفت بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال السفير السعودي في تغريدة على تويتر إن التوجيهات الكريمة صدرت بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وأوضح المسؤول السعودي أن ذلك يأتي في إطار مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية بدون تمييز ، ومنحهم فرص العمل والزيارة.

وأضاف آل جابر "بلغ عدد تأشيرات العمل التي اصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام ٢٠١٨ وحتى التوقف بسبب جائحة الكورونا اكثر من ١٣٥ الف تأشيرة عمل - فرصة عمل- مما يساعدهم على الاعتناء بأسرهم في اليمن و تحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الأشقاء في اليمن".

من جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خطر حدوث أسوأ مجاعة حول العالم في اليمن بسبب الأزمة هناك.

وسجلت السعودية الجمعة 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و16 حالة وفاة.