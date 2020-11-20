نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي باباجان يهاجم الرئيس التركي من جديد بسبب مشروع قناة إسطنبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان، أردوغان مؤكدا أنه يهدد الشعب، ويصر على مشروع قناة إسطنبول في حين أن الشعب التركى يعاني من الفقر.

وأضاف على باباجان، أن مشروع قناة إسطنبول يضاعف خطر الزلازل، وذلك وفق خبر لقناة العربية.

وكان حزب "الشعب الجمهورى"، المعارض في تركيا، قد انتقد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان في إدارة البلاد، لا سيما في الملف الاقتصادي، مؤكدا أنه لن يستطع التهرب من مسئولية تدهور الاقتصاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب فايق أوزتراك: "لا يمكنك أن تهرب هذه المرة من المسؤولية بقولك إن صهري خدعني وأطلب من الأمة أن تغفر لي".

وأضاف أوزتراك ـ خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب ـ "بعد أن أفرغ جيوب المواطنين على مدى عامين، وملأ جيوب المؤيدين، ولم يكتفِ بـ9 قصور، هل يتوقع أن ينسى العاطلون عن العمل والحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمزارعون والمتقاعدون ما عاشوه بمجرد استقالة صهره وقوله سنبدأ التعبئة في الاقتصاد؟!"، متسائلاً: "هل تعتقد أن المواطنين عميان أو أغبياء؟".