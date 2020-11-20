أخبار اليمن : 5 أطعمة صحية تسيطر على الجوع

5 أطعمة صحية تسيطر على الجوعيبذل الأشخاص الكثير من الجهد خلال أوقات العمل، لذا يجب تناول أطعمة تحتوي على العناصر الغذائية.. التي يحتاجها جسمك وفي نفس الوقت قليلة السعرات الحرارية، ويمكنك الاعتماد على تلك الأطعمة بين وجبتي الإفطار والغداء أي في استراحة العمل.

إليكم قائمة بأبرز الأطعمة التي تسهم في الشعور بالشبع، وفقًا لمّا ذكره موقع “Eat this”.

1- الفستق

هو أحد أقل المكسرات في السعرات الحرارية، حيث تحتوي 48 حبة فستق على نحو 31 جرامًا من السعرات.. وبذلك فهي مقارنةً بالفول السوداني وغيرها من المكسرات، تعد قليلة السعرات الحرارية. فضلًا عن احتواء الفستق على الأوميجا 3 الذي يحمي من الإصابة بأمراض القلب.

2- الخضراوات

ينصح خبراء التغذية بتناول طبق من الخضراوات كوجبة خفيفة، في العمل لأنها تحتوي على الألياف الغذائية.. التي تسهم في الشعور بالشبع والسيطرة على الجوع، لذا أفضل الخضراوات هي الكوسا والملفوف والبروكلي.

3- التوت الأحمر

إذا كنت لا تفضل أخذ الوجبات معك، يمكنك التقاط حبات التوت الأحمر، لأنها لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.. فضلًا عن الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، ما يجعلها أحد الفواكه المميزة للشعور بالشبع والوقاية من إجهاد العمل.

4- الزبادي اليوناني

الزبادي هو وجبة مشبعة وتسهم في السيطرة على الجوع، لأنه غني بالكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.. مثل البروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، الذي يحسن من عملية الهضم لديك، ما يشعرك بالراحة ويجعلك تستكمل عملك بأمان.

5- الشوفان

يعتمد بعض الأشخاص على الشوفان أو أحد الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة، على وجبة الإفطار.. لكن حين تتناولها بين الوجبات في منتصف النهار، فهي مفيدة في شعورك بالشبع خاصًة إذا كنت ممن يفضلون تناول وجبة الغداء في المنزل.

فضلًا عن احتواء الحبوب الكاملة على الألياف الغذائية وفيتامينات ب ومضادات الأكسدة والمعادن النادرة مثل الحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم.

