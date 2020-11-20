تنسيق سعودي برازيلي ضمن أعمال قمة قادة العشرين

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع الرئيس البرازيلي، الجمعة، وذلك قبل يوم من انطلاق قمة قادة دول مجموعة العشرين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة أنه تم خلال الاتصال بين الأمير محمد بن سلمان وبولسونارو، بحث العلاقات الثنائية بين السعودية والبرازيل وسبل تعزيزها.

وتعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين على مدار يومي السبت والأحد، برئاسة رئيس القمة الحالية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وسيتم عقد القمة افتراضيا هذا العام بسبب جائحة كورونا.